Druk op de weg door paasweekeinde en meivakantie

„De vakantie-uittocht voor de paasdagen is in volle gang”, laat Rijkswaterstaat weten op X. Ook de ANWB zegt dat het „door het begin van de paasvakantie veel drukker is dan normaal”, vooral in het midden van het land.

Op de A2 staat tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Zaltbommel 33 kilometer file en loopt de vertraging op tot boven een uur. Op de A27 van Almere naar Gorinchem staat bij Hagestein een file van 15 kilometer.