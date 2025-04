Coenradie bindt in nu ze geen extra geld krijgt voor cellentekort

Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie legt zich erbij neer dat ze geen extra geld krijgt voor gevangenissen, zei ze na afloop van de ministerraad donderdag. Voor aanvang van het beraad was ze teleurgesteld dat hiervoor geen geld was geregeld in de voorjaarsnota. Ze had om 500 miljoen euro gevraagd. De PVV-bewindsvrouw zei dat iedereen wat op zijn lijstje heeft staan, maar dat er „hele belangrijke keuzes” moeten worden gemaakt. Ook zij heeft er „enorm voor gestreden”.