Tussenwoning van een miljoen wordt steeds gewoner

Dure steden, dure huizen. Alleen al in Amsterdam zijn ruim 23.000 woningen meer dan een miljoen euro waard. En denk hierbij niet alleen aan fraaie villa’s met rododendrons in de tuin, gelegen in de chique wijken in Amsterdam-Zuid en uitkijkend op een vaart of gracht. Maar liefst 70 procent van de miljoenenwoningen in Amsterdam is een appartement.

Toegegeven, Amsterdam is een uitzondering. Van de miljoenenwoningen die onderzoeksbureau en taxatiespecialist Calcasa eind 2024 registreerde, is landelijk slechts 12 procent een appartement. In heel Nederland zijn nu 223.000 woningen duurder dan een miljoen, een stijging van 13,5 procent ten opzichte begin 2024. Ter vergelijking: ruim een decennium geleden waren het er nog minder dan 15.000.

Nog iets meer dan de helft is vrijstaand, maar dat aandeel daalt dus door de opkomst van andere categorieën als appartementen, twee-onder-een-kappers, hoekwoningen of tussenwoningen. In de gemeenten Den Haag, Utrecht, Amstelveen, Haarlem, Leiden, Delft en Rijswijk zijn het zelfs de tussenwoningen die voor het grootste aandeel miljoenenwoningen zorgen −37 procent tot 53 procent−, ook doordat daar net als in Amsterdam sowieso niet zoveel vrijstaande woningen zijn. In andere gemeenten, zoals in het Gooi en Zeist, zijn het dan weer de twee-onder-een-kappers die domineren.

Vrijstaande woningen blijven grosso modo het duurst, dat wel. Al wil dat dan weer niet zeggen dat alle vrijstaande woningen ook miljoenenwoningen zijn. In sommige plaatsen is dat nog vrijwel het geval (bijvoorbeeld Blaricum, Laren, Heemstede), maar in bijvoorbeeld Leiden, Delft en Rijswijk blijft nog meer dan een derde van de vrijstaande woningen onder het miljoen. Bijvoorbeeld doordat ze vrijstaand maar klein zijn, of een tikje vervallen, of pal naast het spoor staan.

Amsterdam telt de meeste miljoenenwoningen, maar Bloemendaal en Laren zijn de enige gemeenten waar meer dan de helft van de woningvoorraad een miljoenenwoning is. De Konijnenlaan in Wassenaar is met een gemiddelde woningwaarde voor de 64 huizen van bijna 3,3 miljoen euro de duurste straat van Nederland. De Keizersgracht in Amsterdam heeft de meeste woningen met een waarde van meer dan een miljoen: 620.

De gemiddelde prijs van een miljoenenwoning is 1,35 miljoen. Overigens is de waarde van dit soort woningen vorig jaar iets minder hard gestegen dan van koopwoningen in zijn algemeenheid − 11,2 procent versus 12,6 procent. En wie vooral groot wil wonen, zou zijn blik kunnen richten op Midden-Limburg. Daar krijg je voor een miljoen euro de meeste vierkante meters: 250, tegen 160 gemiddeld in Nederland.