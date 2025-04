Groningse paasvuren mogen toch doorgaan, brandrisico verlaagd

In heel Groningen wordt het risicoprofiel vrijdag om middernacht ook aangepast. Fase 2, waarbij iedereen wordt opgeroepen extra alert te zijn op natuurbranden, wordt afgesloten en fase 1 geldt dan weer.

In Drenthe is het natuurbrandrisico volgens RTV Drenthe donderdagmiddag bijgesteld. Daardoor kunnen eerder afgezegde paasvuren volgens de omroep nu toch doorgaan. Ook in Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Limburg staat het brandrisico weer op het ‘reguliere’ fase 1, zo is op de site natuurbrandrisico van de brandweer te zien.