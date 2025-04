Kabinet wil chronisch zieken uit Participatiewet halen

De Participatiewet is erop gericht mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Veel partijen in de Tweede Kamer vragen al langer aandacht voor de groep voor wie dit vrijwel onmogelijk is.

Nobel erkent nu ook dat het „raar” is dat deze mensen toch onder deze wet vallen. Samen met minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) gaat hij op zoek naar een alternatief. Hij hoopt daar voor de zomer meer over te kunnen zeggen.