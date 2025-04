AD: Kabinet betaalt tientjes korting op energierekening uit klimaatpot

De regeling rond de energiefactuur staat in de financiële tabel van de voorjaarsnota, ingezien door deze nieuwssite. De coalitiepartijen pronken met de korting op de energierekening, maar nu de kleine lettertjes uitkomen, blijkt hoe die regeling precies betaald wordt.

Het gaat om een korting op de energierekening, daarvoor is in totaal 200 miljoen euro per jaar uitgetrokken, voor de komende drie jaar. Dat betekent per huishouden omgerekend zo’n twee tientjes korting per jaar, dus een paar euro per maand, stellen betrokkenen. Coalitiepartijen reppen zelf van een ‘symbolische geste’, vooral de PVV zou hier heel blij mee zijn.