Beeld van jong oorlogsslachtoffer uit Gaza is beste persfoto

De Palestijnse fotograaf Samar Ebu Elouf heeft dit jaar de prestigieuze World Press Photo gewonnen met een beeld dat zij maakte van een jonge jongen die ernstig gewond raakte tijdens het vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. De foto maakte zij voor The New York Times. De jongen, Mahmoud Ajjour, verloor beide armen.