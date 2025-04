Toezicht op in opspraak geraakte modeopleiding niet meer nodig

De opleiding heeft aanbevelingen rond sociale veiligheid grotendeels opgevolgd. In 2021 kreeg de inspectie meer dan honderd meldingen over onder meer het afbranden van studenten tijdens lessen en beoordelingen. Eén melding ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het AMFI voerde maatregelen door. Zo werden vertrouwenspersonen aangesteld en afstudeereisen aangepast. Ook tekortkomingen in de examinering zijn hersteld. „De sfeer en sociale veiligheid zijn verbeterd, maar uitdagingen zoals werkdrukpieken en instabiliteit in het management vragen blijvende aandacht”, aldus de HvA.