Mark Harbers nieuwe voorzitter Techniek Nederland

De ledenraad van Techniek Nederland stemde woensdagavond unaniem in met de benoeming van Harbers. Hij was tussen 2017 en 2019 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en van 2022 tot 2024 minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook was hij in totaal vijftien jaar Tweede Kamerlid voor de VVD.

„Techniek Nederland behoort tot de belangrijkste ondernemersorganisaties van ons land. Doekle Terpstra heeft de vereniging een herkenbaar gezicht gegeven en een stem waarnaar geluisterd wordt. Daar wil ik op voortbouwen. Ik ga al mijn energie inzetten om de belangen van de leden, zowel installateurs als technisch retailers, optimaal te behartigen”, zegt Harbers.