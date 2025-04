Winst chipconcern TSMC schiet omhoog door sterke AI-vraag

Het Taiwanese TSMC, ’s werelds grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen, heeft de winst in het eerste kwartaal met ruim 60 procent omhoog zien schieten. Het concern merkt geen verandering in klantgedrag sinds de aankondiging van de importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump, aldus topman Wei Che-Chia in een toelichting op de cijfers.