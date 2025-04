Colombia roept noodtoestand uit om gele koorts

De uitbraak heeft sinds begin 2024 geleid tot 74 bevestigde gevallen en 34 sterfgevallen, aldus minister Guillermo Alfonso Jaramillo van Volksgezondheid. Hij verklaarde dat de situatie het meest kritiek is in Tolima, in het centraal-westelijke deel van Colombia. In Tolima zijn 22 gevallen vastgesteld.

Gele koorts is een virusziekte die wordt overgedragen door de beet van Aedes- en Haemagogus-muggen. Ongeveer een op de vijf mensen die besmet raken wordt ziek. De symptomen kunnen erg verschillen. Zo kunnen mensen spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen, geelzucht en hoge koorts met bloedingen krijgen.

Ongeveer een op de tien geïnfecteerde mensen komt te overlijden. Er bestaat geen medicijn tegen gele koorts. Wel kunnen mensen ertegen worden gevaccineerd.