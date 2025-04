Wetenschappers vinden bewijs voor mogelijk buitenaards leven

In een mogelijk baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop „de sterkste tekenen tot nu toe van mogelijk leven buiten ons zonnestelsel” gevonden. Dat schrijven de wetenschappers, onder leiding van astrofysicus Nikku Madhusudhan van de Universiteit van Cambridge, in The Astrophysical Journal Letters.