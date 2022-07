In de Zuidelijke Ringnevel op 2500 lichtjaar afstand bevindt zich een zwakke ster die ringen van gas en stof uitstoot in alle richtingen. Links: de afzonderlijke sterren en hun lichtlagen in de afbeelding van Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam); rechts: Webb’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) onthult aan de rechterkant een tweede ster omgeven door stof. beeld NASA/ESA/CSA/STScI