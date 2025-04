Gelderse Staten bezorgd over woningbouw in stikstofzones

De provincie werkt in de tussentijd de regels uit waarmee de uitstoot in de zones fors omlaag moet. Door de tijdelijke stop komt volgens gedeputeerde Ans Mol (BBB) de bouw van zo’n 1500 woningen in die gebieden in de knel. Zo’n 6000 andere huizen kunnen volgens haar wel nog gebouwd worden, omdat die qua procedures al in een verder gevorderd stadium zitten.

Meerdere gemeenten in of bij de zones uitten eerder hun zorgen over de gevolgen voor de woningbouw en vroegen de provincie een uitzondering te maken. Gedeputeerde Mol stelde in een Statenvergadering dat de maatregelen pijn doen in de zones, maar dat die noodzakelijk zijn om de vergunningverlening op gang te krijgen. „Hiermee zorgen we ervoor dat 92.000 woningen elders wél gebouwd kunnen worden.”

Verschillende partijen gaven aan het stilvallen van nieuwbouw zorgelijk te vinden in de toch al krappe woningmarkt. Mol zei na vragen van PvdA en D66 toe met gemeenten te willen kijken hoe de circa 1500 woningen in de stikstofzones toch gebouwd kunnen worden. Wel gaf zij de Statenleden mee dat er nagedacht moet worden over hoe de toekomst van die gebieden eruit gaat zien.

Een ruime meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten (41-6) stemde in met het plan om de vergunningverlening tijdelijk te bevriezen. Er zijn uitzonderingen opgenomen voor zaken zoals dijkversterkingen, verkeersveiligheid en Defensie. Bestaande activiteiten zijn uitgezonderd. Mol zei voor de zomer met een verder uitgewerkt plan te komen over de regels in de definitieve stikstofzones.