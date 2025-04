Brabant: vertragingen bij aanpak stroomnet raken verduurzaming

Vertragingen bij de uitbreiding van het stroomnet in Noord-Brabant leiden ertoe dat het verduurzamen van het energiesysteem in de knel komt. Dat stelt de Brabantse gedeputeerde Bas Maes (klimaat en energie). Maes is niet blij met vertragingen voor plannen om in 2030 voldoende (30 procent) duurzame energie op te wekken. Maar hij zoekt andere opties. „Als je alles via het elektriciteitsnet wil doen, dan hebben we nog vele jaren netcongestie.”