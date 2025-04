Uitgeverij: Civitas Christiana verwijdert alle berichten over schrijver Pim Lammers

Ook zal Civitas Christiana beschuldigingen aan het adres van Lammers niet herhalen.

Dat meldt Singel Uitgeverijen woensdagmiddag. Civitas Christiana bracht Lammers in verband met pedofilie. De uitgever en Civitas Christiana stonden vorige week tegenover elkaar bij de kortgedingrechter in Amsterdam. Toen lieten beide partijen al weten uit te zijn op een schikking.

„Deze wereld kan wel wat meer liefde gebruiken.” Pim Lammers, auteur

Lammers zegt „blij” te zijn met de schikking. „Ik ga me nu volledig richten op mijn volgende boek, een bundel met gedichten over liefde. Als de afgelopen twee jaar mij iets geleerd hebben, dan is het wel dat deze wereld wat meer liefde kan gebruiken.”

Directeur Paulien Loerts van Singel Uitgeverijen zegt „erg tevreden” te zijn met de schikking. „We zullen niet aarzelen om ook in eventuele volgende zaken naar de rechter te stappen als we van mening zijn dat er onjuiste en gevaarlijke desinformatie over een auteur van ons verspreid wordt.”

Donderdag doet de kortgedingrechter in Utrecht uitspraak in een andere zaak tegen Civitas Christiana. Dat betreft een geschil tussen de rooms-katholieke organisatie en Rutgers, een kenniscentrum dat voorlichting verstrekt over seksualiteit. Rutgers vindt dat Civitas Christiana „leugens” verspreidt over de lesmethode ”Kriebels in je buik” van het kenniscentrum. Civitas Christiana weerspreekt dat.

Voorman Hugo Bos van Civitas Christiana was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.