Natuurbrandrisico in regio Utrecht weer omlaag na regen

Omdat er regen is gevallen geldt weer fase 1. Daardoor is de kans op een natuurbrand lager. Bij fase 1 zijn de brandweer en natuurbeheerders wel voorbereid op een natuurbrand, maar nemen ze geen extra maatregelen.

Door de droogte waren er de afgelopen weken meerdere grote natuurbranden. Onder meer op de hei in Ede gingen tientallen hectares aan natuur in vlammen op. Eerder werd gemeld dat het ging om 130 hectare, maar de brandweer zei later dat het gaat om „minder dan 100 hectare” in een gebied van 130 hectare. Ook in Drunen was een grote natuurbrand.

Dinsdag meldde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de droogtemonitor dat de neerslag de droogte in de bovenste laag „enigszins” heeft verlicht, maar dat het nog steeds vrij droog is voor de tijd van het jaar.