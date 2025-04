BBB: toch geld voor Nedersaksenlijn uit Lelylijn-pot

In december nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan om het geld voor de Lelylijn niet voor andere doeleinden te gebruiken. Ook de vier coalitiepartijen stemden voor. In een toelichting op het akkoord over de voorjaarsnota zei BBB-leider Caroline van der Plas hier niets over.

Voor een reeks andere infrastructuurprojecten schuift de coalitie ook met het Lelylijn-geld. De BBB noemt de ‘flessenhals’ in het spoor bij Meppel, de N50 en N36 in Overijssel en de sluis bij Kornwerderzand. Bij elkaar gaat het om honderden miljoenen.

„BBB benadrukt dat dit niet betekent dat de Lelylijn geschrapt wordt”, schrijft de partij in een persbericht. Het geld voor die spoorlijn moet ergens anders vandaan komen.