Werkstraf voor inrijden op menigte tijdens Koningsdag

De rechtbank acht Abdüssamed E. schuldig aan het veroorzaken van het verkeersongeval en doorrijden na de aanrijding. De opgelegde straf is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist.

Volgens de rechtbank heeft E. „een reeks verkeerde beslissingen genomen” door met zijn auto op Koningsdag de Prinsengracht op te rijden. E. bood twee weken geleden in de rechtszaal zijn excuses aan. „Ik heb dit nooit gewild”, zei hij tegen de vrouw die op de motorkap van de rijdende auto lag en op straat viel. Ook een man belandde op de motorkap. E. had een vriend afgezet en raakte in paniek toen hij op weg naar huis mensen passeerde die tegen zijn auto begonnen te trappen en te slaan.

E. kwam in een menigte voetgangers terecht en probeerde er volgens de rechtbank aanvankelijk stapvoets doorheen te rijden, maar gaf ook gas toen hij werd belaagd en in paniek raakte. Het vrouwelijke slachtoffer is enkele meters op de motorkap meegenomen en hield aan haar val een lichte hersenschudding en blauwe plekken over. Daarna is de man doorgereden.

„In plaats van zijn auto te parkeren, heeft hij de keuze gemaakt verder te rijden over de grachten. Toen hij merkte dat zijn auto daar ongewenst was, raakte hij in paniek en ging hij versnellen, opnieuw een verkeerde beslissing”, aldus de rechtbank.