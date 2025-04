Zuid-Holland past personeelsbeleid aan na slavernijonderzoek

„Bij HR moet het beleid echt op de schop om te zorgen dat er een veel gelijker speelveld komt, daarvan zijn we doordrongen”, aldus de VVD’er. „De eerste stappen zijn gezet. Maar het besef is groot dat er nog veel te doen is.” Volgens Zevenbergen moet „het hele proces” rond de werving van personeel veranderen. „Hoe kom je in contact met kandidaten? Hoe beoordeel je die? Daar zijn we nu volop mee bezig.”

De provincie gaf in Museum De Lakenhal aan ruim 120 bezoekers een toelichting op het laatste deel van het slavernijonderzoek. In 2023 concludeerden onderzoekers dat het gewest Holland - later opgedeeld in de provincies Noord- en Zuid-Holland - een centrale rol speelde in een „door slavernij gedreven economie”. Toenmalig commissaris van de Koning Jaap Smit bood daarop namens Zuid-Holland excuses aan voor de rol van de provincie in het slavernijverleden.

Het slotonderzoek ging over de doorwerking in het heden en bestond uit een literatuurstudie en een enquête. Bijna 3200 Zuid-Hollanders, volgens onderzoeksbureau Risbo een „representatieve spiegel” van de provincie, vulden een vragenlijst in. De resultaten waren voor Zevenbergen „best teleurstellend”. Zo’n 60 procent vindt de aandacht voor het verleden doorslaan en wil zich richten op de toekomst. „De pijnlijke conclusie is dat dit de polarisatie in de samenleving duidelijk maakt. Draagvlak voor dit onderwerp is smal.”

De provincie kreeg het advies om zich vooral te richten op „de neutrale middengroep” en zelf „het goede voorbeeld” te geven. Dat wil Zuid-Holland niet alleen doen via het personeelsbeleid, maar ook door aandacht te geven aan onder meer de Hindostaanse Immigratiedag (5 juni) en Keti Koti (1 juli). Zevenbergen vindt het belangrijk om „vooral in gesprek te blijven” over dit onderwerp. „Ik ben trots dat wij, in tegenstelling tot een semi-dictator in Amerika, wel ons diversiteitsbeleid blijven uitvoeren.”