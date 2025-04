Onderwijsbond vindt dat overheid zelf burgerschap moet laten zien

Basisscholen en middelbare scholen zijn verplicht om hun leerlingen les in burgerschap te geven. Ze moeten leren hoe de democratie en de rechtsstaat werken en wat vrijheid en solidariteit betekenen. Scholen hebben veel vrijheid in hoe ze dat doen, maar toch hebben veel scholen vorig jaar opdracht gekregen om de lessen te verbeteren. Het onderwijs was „niet doelgericht, samenhangend en herkenbaar”, constateert de Inspectie van het Onderwijs woensdag in haar jaarverslag.

Volgens Roovers komt burgerschap ook in andere lessen terug. „De school is de maatschappij in het klein. Bevoegde en bekwame leraren zijn de hele dag bezig met burgerschap.” Om dat mogelijk te maken, moet er volgens hem iets aan het lerarentekort worden gedaan.

Tijdens de coronapandemie hadden schoolkinderen achterstanden in taal opgelopen. Die zijn nu grotendeels weggewerkt, stelt de inspectie. Roovers noemt dat „een grote prestatie. Laten we de mensen die het werk doen vooral koesteren.”

Scholierenorganisatie LAKS ziet weinig vooruitgang. „Hoewel er hard wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, laten de resultaten te wensen over: de kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs is niet op orde, de basisvaardigheden blijven kwetsbaar, kansenongelijkheid tussen leerlingen blijft hardnekkig en niet alle leerlingen voelen zich veilig op school”, somt het LAKS op. De club maakt zich zorgen over bezuinigingen en stelt dat het kabinet „niet erkent dat het onderwijs het fundament van onze samenleving is”.

De PO-Raad, die het primair onderwijs vertegenwoordigt, zegt de conclusies van de inspectie te onderschrijven, maar mist ook „heldere, actuele kerndoelen” in het burgerschapsonderwijs. Ook voor de PO-Raad is kansengelijkheid een belangrijk punt. De organisatie pleit daarom voor meer voorschoolse educatie.