Voorjaarsnotaoverleg coalitie is langste onafgebroken overleg

De partijen, minister Eelco Heinen en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (beiden van Financiën) zijn sinds dinsdagmiddag ongeveer 18 uur achtereen in gesprek over de voorjaarsnota. Ze begonnen dinsdagochtend, maar het overleg werd kort opgeschort voor de stemmingen in de Tweede Kamer. Premier Dick Schoof sloot in de avond aan bij het overleg.

Van den Braak schreef op X dat dit het langste onafgebroken overleg is. Hij reageerde op een vraag van verslaggever Arjan Noorlander van Nieuwsuur. „Het doet denken aan de Catshuiscrisis in 2012 en daarvoor aan nachtelijke ministerraadvergaderingen onder het kabinet-Den Uyl”, aldus Van den Braak.