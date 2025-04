OM: onderzoek naar Tata Steel vordert, maar is complex

Advocaat Bénédicte Ficq deed in mei 2021 namens honderden mensen aangifte. Ze verwijten Tata Steel dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.

Het OM zag begin 2022 aanknopingspunten voor een onderzoek. Dat is „omvangrijk, technisch van aard en juridisch complex”. Het OM legt ook uit waarom nog niets inhoudelijks naar buiten is gebracht: „Openbare uitlatingen kunnen het onderzoek schaden of vertragen.” Een definitief besluit om het bedrijf al dan niet te vervolgen, is nog niet genomen.

De briefschrijvers hadden het OM juist gevraagd om meer transparantie. Ze vinden ook dat het onderzoek meer prioriteit moet krijgen. „De gezondheid van omwonenden wordt jaar in, jaar uit opgeofferd. Het strafrechtelijk onderzoek duurt voort, zonder zichtbare voortgang. De rechtsstaat treuzelt, het gevoel van machteloosheid groeit”, zo stond in de brief, die woensdag ook als advertentie in Trouw verscheen. Deze is mede verstuurd namens de Dorpsraad Wijk aan Zee, Greenpeace, Milieudefensie, Stichting Duinbehoud en meer dan 1500 burgers.

Het OM benadrukt dat het onderzoek „hoge prioriteit” heeft en dat omwonenden „recht hebben op een veilige en gezonde leefomgeving”.