Campagne moet drempel wegnemen om bij voedselbank aan te kloppen

Via onder meer sociale media richt Voedselbanken Nederland zich rechtstreeks tot mensen die voedselhulp nodig hebben maar daar nu nog geen gebruik van maken. Ook worden flyers neergelegd in bijvoorbeeld de wachtkamers van huisartsen en andere hulpverleners. „Het is nieuw dat we zo actief de boer opgaan om mensen te bereiken die we nu niet kunnen bereiken en om drempels weg te nemen”, legt een woordvoerder van de organisatie uit. „We willen laten zien dat het oké is om een beroep te doen op voedselhulp. Het kan iedereen overkomen.”

Vorig jaar maakten ruim 150.000 mensen gebruik van een van de 180 lokale voedselbanken in Nederland. In datzelfde jaar concludeerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in 2023 zo’n 540.000 Nederlanders onder de armoedegrens leefden. Voedselbanken Nederland maakt daaruit op dat een ruime meerderheid van de mensen in armoede hen niet weet te vinden.

„Enerzijds zijn mensen bang geworden dat hulp vragen hen misschien wel meer schaadt dan voordeel brengt”, zegt voorzitter Henk Staghouwer. „Anderzijds belemmeren trots en schaamte om hulp te vragen. Nu door de stijgende voedselprijzen basisproducten zoals brood, zuivel en groenten duurder dan ooit zijn, is het nog belangrijker om deze mensen te bereiken.”