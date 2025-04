VluchtelingenWerk: opvang nareizigers niet goed geregeld

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het zoeken van huisvesting voor nareizigers. Als dat nog niet gelukt is op het moment dat zij in Nederland aankomen, is het COA verantwoordelijk voor tijdelijke opvang. Maar omdat de opvanglocaties van de asielorganisatie vol zijn, gebeurt het regelmatig dat nareizigers daar niet terechtkunnen. En dus raken ze tussen wal en schip, stelt VWN.

Gemiddeld gaat het volgens VluchtelingenWerk om een periode van zes dagen waarin mensen zonder opvang zitten. De organisatie ziet voorbeelden van gezinnen die zwerven van adres naar adres of noodgedwongen met z’n allen op een kamer wonen.

„We mogen niet vergeten dat dit gaat om directe gezinsleden van vluchtelingen in Nederland. Deze mensen hebben een lang en zorgvuldig proces doorlopen”, zegt VWN-bestuursvoorzitter Frank Candel. „De Nederlandse overheid heeft besloten dat zij niet terug kunnen naar eigen land omdat ze daar gevaar lopen.”

Een snelle oplossing is volgens VWN niet in zicht en Candel maakt zich dan ook grote zorgen. „Het is hard nodig dat deze mensen goed worden opgevangen, er zijn extra opvangplekken of versnelde huisvesting in de gemeenten nodig. Iedere inwoner van Nederland zou iets basaals als een veilige slaapplek moeten hebben.”