15.000 euro voor gouden tip brand woning en restaurant Soest

De politie heeft nog altijd de man niet gevonden die in de nacht van 16 op 17 februari brand stichtte in een restaurant en bovenwoning aan de Burgemeester Grothestraat in Soest. Dinsdagavond werden daarom in Opsporing Verzocht beelden getoond van de brandstichter. De verzekeringsmaatschappijen van de slachtoffers loven samen een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte of verdachten.