Hamer: aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag meer preventief

Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer ziet dat de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag steeds meer verschuift naar het voorkomen ervan. Daarin speelt onderwijs volgens haar een grote rol, schrijft ze in een voortgangsbrief. Ze werkt aan een programma voor het mbo en later mogelijk ook voor het voortgezet en primair onderwijs. Er is al een programma voor het hoger onderwijs.