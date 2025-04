Kamer wil meer openbaarheid van straffen zonder rechter

Het OM wil vaker zelf straffen, zodat de rechter zich op zwaardere strafzaken kan richten. Dat mag bij misdrijven waar maximaal zes jaar celstraf op staat. Ook vanwege de verwachting dat het OM vaker strafbeschikkingen gaat inzetten, vindt de Kamer dat daar meer inzicht in moet komen.

„Ik heb echt sympathie voor het creëren van transparantie hierin”, zei justitieminister David van Weel (VVD) vorige week in een debat. Alle strafbeschikkingen anonimiseren zou volgens hem „echt een enorme administratieve last” voor het OM zijn. Hij wil wel kijken of justitie meer inzicht kan geven in de soorten en aantallen strafbeschikkingen per jaar. Daar kon mede-indiener Michiel van Nispen (SP) zich ook in vinden.

De Kamer wil ook dat het kabinet de positie van slachtoffers een betere plek geeft in het proces rond strafbeschikkingen. Twaalf fracties dienden samen een motie in waarin als voorbeelden spreekrecht, informatievoorziening en erkenning worden genoemd.

NSC en PVV kwamen met moties om het OM minder vaak strafbeschikkingen te laten opleggen. Die kregen allebei geen meerderheid.