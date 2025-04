GL-PvdA stemt per ongeluk voor minder steun aan Oekraïne

GroenLinks-PvdA heeft dinsdag in de Tweede Kamer per ongeluk voor een motie van Forum voor Democratie gestemd die opriep de klimaatdoelen af te zwakken, het Groninger gasveld te heropenen en minder steun te geven aan Oekraïne. FVD stelde voor de miljarden euro’s die dat volgens de partij scheelt, in structureel goedkopere bus- en treinkaartjes te steken.