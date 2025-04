Schooladvies vorig jaar vaker bijgesteld na doorstroomtoets

Verder staat in het onderzoek van DUO dat meisjes, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond, kinderen die op het platteland wonen en kinderen met een lagere sociaaleconomische status vaker een lager schooladvies kregen dan de andere leerlingen. Met name jongens in stedelijke gebieden krijgen vaak een hoog schooladvies zoals havo of vwo.

In het onderzoek komt naar voren dat meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker op een hoger niveau zitten dan waar ze op zijn ingestroomd dan jongens. Daaruit maakt DUO op dat meisjes vaker een te laag schooladvies krijgen. Dat geldt ook voor de meeste andere groepen die vaker een laag schooladvies krijgen, maar bij meisjes is het verschil het grootst.

DUO begon dit jaarlijkse onderzoek in 2020 toen de groep 8-leerlingen door de coronapandemie zonder eindtoets instroomden in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is te zien dat het aantal leerlingen dat in het derde schooljaar op een lager niveau zit dan het advies in groep 8 is gestegen, maar dat komt volgens DUO vooral door een administratieve wijziging in de adviezen.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Basisonderwijs, VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de doorstroomtoets de kansengelijkheid van kinderen versterkt. Sinds scholen vaker een advies moeten bijstellen op basis van de doorstroomtoets, komen meer kinderen op de juiste plek terecht, volgens Paul.