Wilders: we hebben nog een etmaal voor voorjaarsnota

Eerder zeiden politici uit de coalitie dat deze dinsdag de laatste dag met onderhandelingen moet zijn. Wilders laat in het midden of het hele etmaal voor onderhandelingen is bestemd, of ook voor het afronden van de stukken zodat ze donderdag in de ministerraad kunnen worden behandeld.

De partijleiders zijn dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer gekomen om te stemmen en vervolgen hun gesprekken daarna weer. Bij binnenkomst lieten ze weinig los over de voortgang van de onderhandelingen. Wilders: „We gaan proberen eruit te komen. Alles wat ik nu zeg, helpt dat proces niet.”

„We zijn in gesprek en dat loopt”, zei Dilan Yeşilgöz (VVD). „Het is inderdaad een belangrijke dag, en ik denk ook dat het goed is als we tempo maken.” Op de vraag hoe groot de verschillen aan tafel nog zijn, antwoordde ze: „Ik waardeer uw poging.”

Waar staan we nu, vroeg een journalist aan BBB-leider Caroline van der Plas. „Hier, in de Tweede Kamer, om te stemmen”, reageerde Van der Plas. Ze wilde niet bevestigen dat de onderhandelingen per se dinsdag afgerond moeten worden, maar zei: „Daar is alles wel op gericht.”