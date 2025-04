Agenten Limburg verdacht van gezagsmisbruik wijzen naar werkwijze

De vier Limburgse wijkagenten die dinsdag voor de rechter staan voor misbruik van gezag, meineed, onrechtmatig binnentreden en computervredebreuk zeggen dat ze nooit de regels hebben overtreden. De verdachten vinden dat ze „kapotgemaakt” worden. „Alles wordt gedaan om ons in een zwart daglicht te stellen”, zei een van hen tegen de rechtbank in Breda. Als verklaring voor hun handelen wezen ze steeds naar „contextgedreven werken”, dat gangbaar was bij het politieteam van Horst/Peel en Maas, in Noord-Limburg waar ze werkten.