Politie-inval bij Chemours in strafrechtelijk onderzoek

De politie is dinsdag met een doorzoeking bezig bij Chemours in Dordrecht. Dat gebeurt in het kader van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemieconcern, zegt een woordvoerster. Enkele duizenden mensen hebben zich eerder aangesloten bij een aangifte tegen Chemours, die gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen tussen 1967 en nu.