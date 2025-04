Gelderland wil snel DNA-uitsluitsel over mogelijke wolvenaanval

De provincie Gelderland wil snel duidelijkheid over de mogelijke wolvenaanval in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Een hardloopster werd zondagmiddag twee keer in haar been gebeten, vermoedelijk door een wolf. DNA-onderzoek moet uitwijzen of dat echt het geval was. De provincie heeft gevraagd of het onderzoek „met enige spoed” gedaan kan worden, zegt een woordvoerder.