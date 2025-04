VS openen heksenjacht op legale immigranten

Het gaat om meer dan 900.000 immigranten die sinds januari 2023 de Amerikaanse grens overstaken met de asielapp CBP One, een instrument van de regering-Biden dat migranten een tijdelijke verblijfsstatus –een zogenoemd ”parole”– toekende en hun toestond om te werken, zonder het risico te lopen om gedeporteerd te worden.

Duizenden van deze migranten kregen afgelopen week een officiële mail van het Amerikaanse Departement voor Nationale Veiligheid (DHS) met de melding dat hun verblijfsstatus per direct wordt teruggedraaid, net als hun werkvergunning. „Het is tijd om de VS te verlaten”, opende deze mail, die de migranten sommeerde om binnen zeven dagen het land te verlaten. Wie dat weigert kan gedeporteerd of gevangengezet worden, dreigde dezelfde mail.

Een van die immigranten is de Haïtiaanse Manius (32). Hij vertrok juli 2023 uit Chili, waar hij aanvankelijk naartoe was gereisd met zijn gezin, op de vlucht voor het bendegeweld in Haïti. Maar in Chili was het moeilijk rondkomen, en zo besloot hij naar de VS te reizen om daar asiel aan te vragen. Na een lange reis vol ontberingen door Zuid- en Midden-Amerika vroeg hij een afspraak aan met de douaneautoriteit, via de app CBP One.

Leven opgebouwd

Vijf maanden wachtte hij op die afspraak, bivakkerend in een migrantenopvang in het noorden van Mexico. Januari 2024 mocht Manius eindelijk de VS binnen, samen met zijn zwangere vrouw en kind. Hij kreeg een datum voor de zitting met een asielrechter in december 2025, een werkvergunning en een BSN-nummer waarmee hij een bankrekening kon openen en toegang kreeg tot zorg.

Inmiddels wonen Manius en zijn gezin in de staat Michigan, waar hij een baan vond als vrachtwagenchauffeur. Begin vorig jaar werd ook zijn jongste kind geboren, met de Amerikaanse nationaliteit. Na een heel continent doorkruist te hebben, leek de familie eindelijk rust gevonden te hebben. Tot de mail van afgelopen donderdag.

„Het enige wat ik vraag is een plek waar ik kan werken en met mijn familie kan zijn” Manius, emigreerde vanuit Haïti naar de VS

„Het is zo oneerlijk”, zegt Manius over de telefoon. „Ik heb alles volgens de regels gedaan. En nu zeggen ze dat ik hier illegaal ben, en dat mijn werkvergunning wordt ingetrokken. Het enige wat ik vraag is een plek waar ik kan werken en met mijn familie kan zijn. We kunnen niet terug naar Haïti, want de situatie is daar onleefbaar. Waarom kan deze president dat niet begrijpen?”

De app CPB One werd ingevoerd onder Biden om de illegale immigratie naar de VS terug te dringen en migranten de kans te geven om op legale manier het land binnen te gaan en asiel aan te vragen. Maar de dag dat Trump aantrad maakte hij een einde aan het afsprakensysteem van de app en vormde die om tot CBP Home, een app waarmee migranten hun ‘vrijwillige’ vertrek kunnen aanmelden bij de overheid.

Druk opvoeren

Daarbij herriep de regering het ”humanitarian parole” van meer dan 500.000 Haïtianen, Venezolanen, Cubanen en Nicaraguanen die middels dat programma een tijdelijke bescherming kregen vanwege de humanitaire situatie in hun thuislanden.

Volgens een persverklaring van DHS maakte Biden ernstig misbruik van zijn bevoegdheden om „miljoenen buitenlanders zonder papieren toegang tot de VS te geven, wat de ergste grenscrisis van de geschiedenis heeft verergerd”. Met het herroepen van het parole van deze immigranten komt de regering „haar belofte na om de grenzen te bewaken en de nationale veiligheid te beschermen”, aldus DHS.

Met de nieuwe maatregelen voert de regering de druk op immigranten op om het land te verlaten. Velen van hen hebben net als Manius een afspraak met de asielrechter, en kunnen in principe niet gedeporteerd worden. Maar die asielprocessen kunnen jaren duren en zonder werkvergunning is het moeilijk overleven voor deze migranten.

Daarbij lopen ook legale immigranten de kans om zonder proces uitgezet te worden. Manius overweegt daarom terug te gaan naar Chili, waar hij in ieder geval een verblijfsvergunning heeft. „Hoe ga ik de huur betalen zonder werk? Of eten voor mijn kinderen? Er zit niets anders op dan vertrekken.”

De geïnterviewde wil zijn achternaam niet in de krant. De redactie heeft zijn contactgegevens.