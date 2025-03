Trump schrapt legale status van ruim half miljoen migranten

De maatregel, die vanaf 24 april geldt, maakt een einde aan een twee jaar durende voorwaardelijke status die onder voormalig president Joe Biden aan de migranten werd toegekend. Ze mochten het land per vliegtuig binnenkomen als ze in de VS personen hadden die hen financieel ondersteunden.

Trump vindt dat het beleid van zijn Democratische voorganger wetten heeft geschonden. Hij kondigde direct stappen aan toen hij weer president was geworden.

Trump zei onlangs dat hij „zeer binnenkort” wil beslissen over de voorwaardelijke status van ongeveer 240.000 Oekraïners die tijdens de oorlog met Rusland naar de VS vluchtten.