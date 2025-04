Meer slachtoffers van onlinecriminaliteit in 2024

Met name online-oplichting en -fraude kwamen het afgelopen jaar vaker voor. Ruim 9 procent van de ondervraagden was daarvan slachtoffer. Een toename van ongeveer 2 procent vergeleken met 2022.

Hackers leken minder vaak toe te slaan. Ongeveer 4 procent van de 15-plussers werd slachtoffer van hacken in 2024, ruim een half procentpunt minder dan twee jaar eerder. Ook is ruim 4 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar online bedreigd of geïntimideerd, net zoveel als in 2022.

Jongeren werden vaker slachtoffer dan ouderen. Een vijfde van de 15- tot 25-jarigen werd getroffen door onlinecriminaliteit, tegenover 10 procent van de 65-plussers. Het verschil tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen was het grootst bij onlinebedreiging.

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun veiligheid op internet. Ruim een kwart is bezorgd over diefstal van persoons- en bankgegevens. Ongeveer een op de vijf vreest dat hun apparaten en accounts gehackt of misbruikt kunnen worden. De minste zorgen worden geuit over onlinediscriminatie.

Bijna alle Nederlanders zeggen maatregelen te treffen om zichzelf te beveiligen tegen misbruik door anderen, zoals het vergrendelen van apparaten met een wachtwoord of Face ID. Tweestapsverificatie, lange wachtwoorden en een VPN-verbinding worden het minst vaak gebruikt om onlinecriminaliteit tegen te gaan.