Minder geloof in afhandeling aardbevingsschade onder dit kabinet

Verder staat in het onderzoek dat de schade aan woningen door de gaswinning nog altijd van invloed is op de gezondheid, de veiligheid en het vertrouwen van de Groningers die meerdere keren met schade te maken hebben gehad. „Het werkt door in emoties als hoop, boosheid en machteloosheid en ook in opvattingen over sociale relaties en maatschappelijke ontwikkelingen”, stellen de onderzoekers.

Zij constateren ook lichtpuntjes. Uit de nieuwste metingen komt naar voren dat het wat betreft de gevoelens van veiligheid sinds 2023 de goede kant opgaat bij de bewoners. Dit geldt ook voor de wijze waarop ze aankijken tegen de fysieke risico’s door de gaswinning.

Een ander positief punt is dat er voor de komende jaren veel regelingen, uitvoeringscapaciteit en budget zijn gereserveerd om problemen aan te pakken. „’Het versterken van huizen wordt als stressvol ervaren, maar bewoners hebben positieve verwachtingen over de uiteindelijke verbetering van hun woning en hun woongenot, rust en gevoel van controle. Die verwachting blijkt na afloop ook uit te komen”, zegt onderzoeksleider Michel Dückers.

Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met onder meer vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio.