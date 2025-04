Gerard Renkema waarnemend burgemeester Culemborg

De 65-jarige Renkema nam in november afscheid als burgemeester van Nijkerk, waar hij het ambt bijna achttien jaar bekleedde. Daarmee was hij een van de langst zittende burgemeesters van Nederland. De provincie Gelderland roemt zijn stabiliteit en expertise.

Renkema’s voorganger Geurts vertrekt dus naar Bunschoten. Die Utrechtse gemeente had moeite om een nieuwe burgemeester te vinden. Een eerste sollicitatieronde werd in mei vorig jaar stopgezet omdat zich volgens de provincie Utrecht onvoldoende geschikte kandidaten hadden gemeld. In november stelde de gemeente de vacature opnieuw open. Toen solliciteerden 23 kandidaten, waaruit vorige maand de 54-jarige Geurts werd gekozen.