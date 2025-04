EU-ministers versoepelen sancties Syrië nog niet verder

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen sancties tegen Syrië voorlopig niet verder versoepelen. „De toekomst is nog steeds erg fragiel”, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. Nederland en een aantal andere landen blijven daarnaast „argwanend” over het nieuwe bewind, zei buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) na afloop van de bijeenkomst met de ministers in Luxemburg.