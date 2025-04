Burgers met twijfel over uitkering moeten zelf aankloppen bij UWV

Het UWV heeft de afgelopen jaren veel fouten gemaakt in het vaststellen van uitkeringen. Het kabinet had een „brede hersteloperatie” voor ogen, maar daar is geen menskracht voor. In plaats daarvan moet men zich dus zelf melden voor hulp.

„Er worden te veel fouten gemaakt in deze uitkeringen”, aldus Van Hijum. „In sommige gevallen krijgen mensen ook niet waar ze recht op hebben. Dat kan niet en dat moet echt beter.”