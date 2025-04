Intrekken transgenderwet: onbesuisde actie of meesterstunt?

Een motie van onder andere de SGP om dit vergaande voorstel in te trekken en de transgenderwet vooralsnog ongewijzigd te laten, kreeg vorige week de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Een aantal partijen verwijt de SGP dat daarmee een debat over de wet uit de weg wordt gegaan. Ook de voorzitter van de ChristenUniejongeren uit kritiek op de handelwijze van de SGP. In een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad stelt hij dat „wie het debat mijdt, de kern van het parlementaire werk miskent”. In de podcast Bellen met Den Haag gaat Jakko Gunst in op de vraag of die kritiek wel terecht is, mede in het licht van de nogal merkwaardige en turbulente voorgeschiedenis van deze wetsbehandeling.

De zogenoemde translobby probeert ook invloed uit te oefenen op de wetgeving. Het COC speelt daarin een belangrijke rol. „In het debat proberen ze de discussie te koppelen aan het thema mensenrechten. Ben je voor mensenrechten, dan stem je ook voor een verruiming van de transgenderrechten, zo is de boodschap van het COC”, geeft Jakko aan.

In de aflevering van vandaag bespreekt Jakko Gunst uitvoerig de geschiedenis, de kritiek en het politieke spel rondom de transgenderwet.