Kamer verzoekt kabinet opnieuw: Trek wijziging Transgenderwet in

De betreffende motie die de regering daartoe oproept, ingediend door Diederik van Dijk (SGP), kon dinsdagmiddag rekenen op steun van PVV, NSC, BBB, CU, DENK, JA21 en FVD. Samen hebben die partijen 76 zetels.

Minimumleeftijd

Het wetswijzigingsvoorstel dat in 2021 door toenmalig VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en toenmalig D66-minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) werd ingediend, voorzag in het schrappen van twee voorwaarden die momenteel zijn vereist voor de geslachtswijziging in het geboorteregister: een deskundigenverklaring en een minimumleeftijd van zestien jaar.

Die voorwaarden blijken in de praktijk overigens weinig problemen op te leveren, zo volgde uit een wetsevaluatie in 2017. De voorstellen van het vorige kabinet waren dan ook vooral bedoeld om de emancipatie van transpersonen te bevorderen.

Gevaarlijk signaal

De belangenorganisatie Transgender Netwerk reageerde dinsdag dan ook furieus nadat de motie was aangenomen. „Dat de behandeling van een wetsvoorstel over transgender mensen tot twee keer toe door de Kamer wordt gedwarsboomd is verontrustend en een gevaarlijk signaal”, aldus Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. „Het is moeilijk te verkroppen dat politici in Nederland steeds vaker kiezen voor polarisatie in plaats van medemenselijkheid.”

Eerder schreven lhbti-organisaties, waaronder Transgender Netwerk, de deskundigenverklaring die transpersonen nodig hebben voor een aanpassing in het geboorteregister „betuttelend” en „vernederend” te vinden.

Maar volgens Van Dijk is het schrappen van zowel de deskundigenverklaring als de leeftijdsgrens van zestien jaar onverantwoord. Volgens de SGP’er blijkt uit nieuw internationaal onderzoek dat juist grotere terughoudendheid past bij bijvoorbeeld (psychisch) kwetsbare jongeren, zo liet hij dinsdag weten.

Negeren

Ook vorig jaar stemde de Kamer al voor het intrekken van de Transgenderwet. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind besloot daarop echter die oproep van de Kamer naast zich neer te leggen. De bewindspersoon zei eerst een „ordentelijk debat” te willen voeren over het wetsvoorstel.

Dat de huidige bewindspersoon, NSC-staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming), hetzelfde zal doen als zijn ambtsvoorganger, ligt niet voor de hand. Weliswaar ontraadde Struycken de motie, maar daar tegenover staat dat hij in debatten meermaals aangaf dat het initiatief omtrent het vervolgproces wat hem betreft bij de Kamer lag. „Ik wacht af hoe de Kamer hiermee verder wenst te gaan”, zei de staatsecretaris eerder dit jaar in maart.

Struycken laat desgevraagd weten dat hij samen met staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) bespreekt hoe het „verdere verloop” er nu uit komt te zien.