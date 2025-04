Mummiekat terug in Grote Kerk Breda

Zo’n 120 jaar geleden deden steenhouwers tijdens een restauratie een bijzondere ontdekking. In een van de torens aan de noordzijde van de kerk werd tussen twee muren een gemummificeerde kat aangetroffen. Het dier is sinds kort, na een aantal omzwervingen –die meer dan een eeuw hebben geduurd–, weer in het bezit van de Grote Kerk. De kat werd onder meer getoond op een kattententoonstelling in de Haagse Dierentuin en werd de laatste tijd bewaard op een zolder van Huys te Warmont. Nu is de kat aan de Grote Kerk teruggegeven.

„Waarschijnlijk is er sprake van een bouwoffer” Woordvoerder Grote Kerk Breda

Na onderzoeken, waaronder een CT-scan en koolstofdatering, wordt met 95 procent zekerheid aangenomen dat het dier net zo oud is als het deel van de kerk waar het gevonden is: bijna 600 jaar. Waarschijnlijk is sprake van een bouwoffer, aldus een woordvoerder van de Grote Kerk. In dat geval is de kat tussen 1440 en 1460 in de muur van de kerk ingemetseld om het gebouw te beschermen en boze geesten te verjagen.

Medio juni is de mummiekat voor het eerst te bekijken in de Grote Kerk. Speciaal voor de gelegenheid krijgt het dier een naam, bedacht door Bredase basisschoolleerlingen.