Urkse wordt voor de honderdste keer overgrootmoeder

De weduwe heeft zeven kinderen, van wie er vijf in Urk wonen. Die kinderen hebben ook elk een gezin waarin zowel Baarssen als haar overleden man Pieter allebei vernoemd zijn. Dat gebeurt op Urk nog letterlijk, zodat er zeven kleinkinderen Andrea heten en zeven kleinkinderen Piet of Pieter. In totaal heeft Baarssen 45 kleinkinderen.

Een van die kleinkinderen, Truida Pasterkamp-Baarssen, is vorige week maandag bevallen van haar vierde kind. Zij en haar man Riekelt-Jan noemden het jongetje Jacob. De kleine is het honderdste achterkleinkind van Baarssen-de Wit. Die kwam natuurlijk snel op kraamvisite, vertelt ze trots via de telefoon. „Met een cadeautje: wat mooie kleertjes.”

Die kraamvisites doet Baarssen bij al haar kleinkinderen. „Behalve bij degene die in Lyon in Frankrijk woont. Dat is me te ver weg.” De andere kleinkinderen wonen meer in de buurt. Het verste adres is Rouveen. „Als we daarheen gaan, maken we er gelijk een dagje uit van.” Inmiddels is het 101e achterkleinkind op komst.

Op de verjaardag van Baarssen-de Wit, op 8 oktober, komt de hele familie bij elkaar. „Dan huren we de grootste zaal van de kerk en komen ze allemaal”, vertelt ze trots. De kerk is de oud gereformeerde Jachin Boazkerk waar Baarssen lid is. Ze woont in woonzorgcentrum Het Top van Stichting Ouderenzorg, dat uitgaat van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.