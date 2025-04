Nederlandse export en import van goederen omhoog

Bij de export nam vooral de uitvoer van machines, chemische en aardolieproducten toe en bij de import werden vooral meer elektrotechnische en optische apparaten, en aardolieproducten ingevoerd.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die zogeheten exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april minder ongunstig dan in februari. Dat komt vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone minder negatief was. Verder was het oordeel van Nederlandse fabrikanten over de exportorders minder negatief.