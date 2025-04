Sein brand meester bij natuurbrand in Loonse en Drunense Duinen

De brandweer is begin van zondagmiddag nog met een peloton brandweerlieden in het gebied aanwezig voor nablussen. Verder draagt de brandweer de verantwoordelijkheid over aan Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied. Die kan volgens de brandweer ook nog eventuele kleine brandjes doven, zoals brandende boomstronken of takken.

Het natuurgebied is onderdeel van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Het gebied heeft de beschermde Natura 2000-status. Een stuk natuur van 600 bij 700 meter heeft in brand gestaan, zei een woordvoerster van de brandweer eerder.

Een woordvoerster van Natuurmonumenten kan rond 13.30 uur nog niets zeggen over de schade aan het gebied. Het onderzoek moet nog beginnen.