Zeeuws-Vlaanderen beleeft vroege eerste zomerse dag

Meetstations in andere plaatsen gaven temperaturen aan die net onder de „zomerse” grens lagen. Zo werd in Woensdrecht 24,9 graden gemeten en in Maastricht 24,6 graden. In De Bilt, waar het KNMI is gevestigd, was het met 22,7 graden niet zomers.

Het warmterecord voor 12 april uit 1939 blijft staan. In De Bilt werd het toen 23,5 graden.

Weeronline verwacht in de nacht van zaterdag op zondag enkele buien. Dat worden de eerste in lange tijd, want het is de afgelopen week erg droog in Nederland. Dat leidt onder meer tot verhoogde natuurbrandrisico’s.