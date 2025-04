Heinen wil gezamenlijke inkoop defensie ook met Noorwegen en VK

De ministers spraken in Warschau onder meer over structurele financiering van de Europese defensie waarvoor een stuk van de Brusselse denktank Bruegel op tafel lag. Daarin wordt voorgesteld een Europees Defensiemechanisme (EDM) op te richten om gezamenlijk defensiematerieel aan te kopen.

In het stuk zitten „elementen die heel interessant zijn”, zei Heinen. Via gezamenlijke aanbesteding, inkoop en productstandaarden kan Europa schaalvoordelen behalen en „dan kan de prijs naar beneden”. Ook de EU-ministers zien het belang daarvan in. De discussie ging vooral om de vormgeving ervan, zag Heinen in een eerste discussie.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wil die taak erbij nemen, heeft de top laten weten. Heinen vindt dat geen goed idee. „We moeten dat fonds echt bewaren voor financiële stabiliteit.” Ook de wens van een aantal lidstaten dat vanuit het EDM subsidies kunnen worden verstrekt, wijst Heinen af. „Ik vind dat defensie-investeringen echt via de nationale begrotingen moeten gaan.”

Het nieuwe inkoopmechanisme zou wat Heinen betreft niet onder de paraplu van de Europese Commissie moeten vallen. Via een intergouvernementele organisatie kan Nederland volgens hem „meer waarborgen” inbouwen. „Dat kan ook meer vertrouwen wekken voor andere deelnemende landen.”