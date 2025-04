Huisartsenketen Co-Med kon lang doorgaan ondanks slechte signalen

De commerciële huisartsenketen Co-Med die vorig jaar failliet ging, kon doorgaan met overnames terwijl er al lang meldingen waren dat de zorg niet op orde was en declaraties niet klopten. De signalen kwamen vanaf medio 2021 binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een jaar later bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Toch kon de holding, die in 2020 begon met de eerste huisartsenpraktijken, tot medio 2024 doorgaan.